Sanierung Modelltischlerei in Tangerhütte wird Vereinshaus

Der Tangerhütter Verein „Aus einem Guss“ um den Vorsitzenden Frank Dreihaupt erinnert nicht nur an die Industriekultur der Stadt, er möchte das, was noch übrig ist, auch erhalten. Die Umnutzung der ehemaligen Modelltischlerei zum Vereinshaus ist ein Schritt in diese Richtung.