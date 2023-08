Beim Pavillonkonzert in Tangerhütte kam wieder einiges an Geld zusammen, um den historischen Gartenträume-Park und die Schmuckstücke darin zu erhalten. Seit zwölf Jahren gibt es die Benefizveranstaltung, die mittlerweile seit sieben Jahren die Rolandmusikanten aus Stendal begleiten.

Musik im Gartentraum: Seit 12 Jahren werden in Tangerhütte Spenden gesammelt

Magdalena Netzband (stehend) und Ortsbürgermeister Gerhard Borstell (im Hintergrund) sammelten Geld für den Erhalt des Pavillons in Tangerhütte.

Tangerhütte - Gut besucht war das traditionelle Pavillonkonzert am Wochenende im Stadtpark von Tangerhütte. 2011 hatten die inzwischen aufgelösten Tangermusikanten zusammen mit dem damaligen Kulturhaus-Gastwirt Werner Jacob und mit Ortsbürgermeister Gerhard Borstell zum ersten Pavillonkonzert eingeladen, um Geld für den Erhalt des historischen Schmuckstücks im Stadtpark zu sammeln.

Das „Teehäuschen“, wie es im Volksmund genannt wird, stammt aus dem Jahre 1889 und stand damals bei der Pariser Weltausstellung unweit des Eiffelturms. Es besteht aus 441 Teilen und wurde in der Tangerhütter Eisengießerei gefertigt.

Die damaligen Fabrikbesitzer nutzten den heutigen Stadtpark auch als Ausstellungsfläche für ihre Produkte und so landete der Pavillon am sogenannten Schwanenteich.

Dort verweilen Spaziergänger ohnehin gern. Wenn aber einmal im Jahr zum Pavillonkonzert eingeladen wird, dann strömen die Besucher in Scharen an diesen Ort.

Seit 2016 sorgen die Rolandmusikanten aus Stendal für den musikalischen Teil der Veranstaltung. Von Anfang an geblieben ist die Unterstützung des Ortsbürgermeisters und von Magdalena Netzband. Schon als kleines Mädchen sammelte sie zusammen mit Gerhard Borstell bei den Gästen Spenden ein.

Inzwischen ist sie 15 Jahre alt, selbst fast so groß wie der Ortsbürgermeister und unterstützt die Veranstaltung weiter gern. 1996 wurde der Kunstgusspavillon im 12 Hektar großen Stadtpark zum letzten Mal umfassend restauriert, damals noch für 600 000 Euro.

Als die Pavillonkonzerte begannen, gab es schon wieder Handlungsbedarf, 2012 wurden Roststellen von einem Metallrestaurator ausgebessert und 2017 das Oberlicht im Dach erneuert.

Fast in jedem Jahr kamen bei den Pavillonkonzerten knapp 1000 Euro zusammen – manchmal auch etwas mehr. Diesmal waren es 750 Euro, die von den rund 200 Gästen gespendet wurden. Hinzu kamen Einnahmen aus Kaffee und Kuchen und Imbissangeboten, so dass der Heimatverein am Ende auf 1250 Euro kam.

Die Gäste saßen erstmals an und auf neuen, leichter aufzubauenden Tischen und Stühlen. Ortsbürgermeister Gerhard Borstell, der auch Heimatvereinsvorsitzender ist, bereicherte den Nachmittag mit Versen von Heinz Erhardt, Wilhelm Busch und Rainer Maria Rilke und war vom Zuspruch wieder einmal begeistert.

Das Geld soll in die Bemühungen des Heimatvereins Tangerhütte rund um den Erhalt aller Sehenswürdigkeiten im Stadtpark von Tangerhütte einfließen.