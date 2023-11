Israel ist nah – nicht nur durch die aktuellen Nachrichten. Der Posaunenchor in Cobbel ist 2022 dort gewesen und hat sich sicher gefühlt. Ein mulmiges Gefühl gibt es nun im Nachgang.

Musiker in Tangerhütte: Die Gedanken kreisen um Israel

Krieg in Israel beschäftigt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangerhütte. - Der Posaunenchor Cobbel war erst im Vorjahr im Heiligen Land zu Gast. Heute sagt ein Mitglied: „Wir haben uns so sicher gefühlt.“ Doch seit den Hamas-Angriffen auf Israel ist ihnen das Herz schwer und die Gedanken kreisen. Wer nach Israel reist, der weiß um den jahrhundertealten Konflikt in Nahost. Und doch sei noch im vergangenen Jahr nichts davon zu ahnen gewesen, was seit dem 7. Oktober 2023 die Welt bewegt, sagen Mitglieder des Posaunenchors Cobbel.