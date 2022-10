Nachbarschafts-Netzwerk in Tangerhütte soll Schule machen

Früher gab es mehr Gemeinschaft und Aktivitäten in den sogenannten Wohnbezirken der einstigen Kreisstadt Tangerhütte. Das Gemeinschaftsgefühl wollen die Bewohner der Feldstraße in Tangerhütte neu beleben. Dafür stellten sie den ersten Straßenflohmarkt vor ihren Häusern auf die Beine.

Tangerhütte - Die Idee für den Flohmarkt vor der Haustür sei bei einem Straßenfest im August entstanden, erzählen die Initiatoren Marc Schneider und Dirk Meißner. Während Schneider schon seit 1981 mit der Familie in der Feldstraße wohnt und sich aus Kindertagen noch an Go-Kart-Rennen in derselben erinnern kann, ist Meißner erst vor etwa einem Jahr in die Feldstraße gezogen.