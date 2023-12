Tangerhütte - Sie ist in die Jahre gekommen – die Drehleiter der Tangerhütter Feuerwehr. Nur mit hohem finanziellen Aufwand für Reparaturen könne sie im Dienst gehalten werden, teilte Einheitsgemeindebürgermeister Andreas Brohm (parteilos) mit. Nun hatte er aber eine gute Nachricht.

Wenn auch erst in zwei Jahren, aber immerhin – Tangerhütte bekommt eine neue Drehleiter. „Durch das Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt wurde uns die Zusage zur Förderung für das Haushaltsjahr 2026 mitgeteilt“, so Brohm in einer Pressemitteilung. Bereits 2021 habe die Kommune vergeblich versucht, über die Förderung der zentralen Beschaffung des Landes ein neues Fahrzeug zu bekommen.

Risiken in der Kernstadt

Das nun in Aussicht gestellte sei zur Personenrettung und dem Kranken- und Verletztentransport aus der Höhe sowie auch für Löschangriffe vorgesehen. Die Gesamtinvestition von 750.000 Euro wird mit 270.000 Euro durch das Land bezuschusst. 480.000 Euro muss die Stadt zahlen.

Vor dem Hintergrund vorhandener Risiken in der Kernstadt sei die Ersatzbeschaffung dringend erforderlich, so der Bürgermeister. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die in Tangerhütte vorhandenen mehrgeschossigen Wohnhäuser, Altersheime, das Landesbildungszentrum mit Internat sowie die Lebenshilfe mit Internat und Werkstatt.

Tangerhütte in der Pflicht die Feuerwehr auszustatten

Bereits im kommenden Jahr werden laut Brohm zwei Einsatzfahrzeuge an die Gemeinde ausgeliefert. Zum einen handelt es sich um ein Hilfslöschfahrzeug 20 und zum anderen um ein Mittleres Löschfahrzeug. Den Gesamtwert beider Autos beziffert er auf über eine Million Euro. Sachsen-Anhalt fördert davon 290.000 Euro.

Nach dem Brandschutzgesetz des Landes hat die Einheitsgemeinde die Pflicht, eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten, zu unterhalten, einzusetzen und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen auszustatten. Die Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr sei durch die Kommune sicherzustellen, vorbereitende Maßnahmen der Brandbekämpfung zu treffen, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten und über brandschutzgerechtes Verhalten aufzuklären sowie Brandsicherheitswachen zu stellen, erklärt der Bürgermeister.

„Ich freue mich, dass die Einheitsgemeinde diesem Anspruch ein Stück näher kommt“, sagte er und fügte hinzu: „Ich hoffe, dass weitere Freiwillige ihre Leidenschaft für den Brandschutz entdecken, denn nur wenn dieser als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, zum Schutz für unsere eigene Sicherheit, verstanden wird, wird unsere Einheitsgemeinde der Aufgabe gerecht werden können.“ Wer Lust hat, sich in der Feuerwehr zu engagieren, kann jederzeit bei den Dienstabenden der Feuerwehr in seinem Ort vorbeischauen oder sich im Rathaus beim Team Brandschutz melden (brandschutz@tangerhuette.de).