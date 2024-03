Ein gutes halbes Jahr ist es her, dass die Ortsdurchfahrt Weißewarte eine neue Fahrbahndecke bekam. Inzwischen ist die schon wieder an mehreren Stellen gerissen.

Neue Fahrbahn schon wieder kaputt: Risse in der Straße im Kreis Stendal

Risse in der neuen Fahrbahndecke in Weißewarte.

Weißewarte. - Erst in den Sommerferien des vergangenen Jahres wurde in Weißewarte die Ortsdurchfahrt mit einer neuen Deckschicht saniert - unter anderem um die Lebensdauer der Straße zu verlängern. Kein halbes Jahr später sind schon wieder massive Risse in der Fahrbahndecke zu sehen.