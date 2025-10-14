Eine technische Neuerung bei Dunkelheit, die „bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung“ sorgt dafür, dass die rote Positionslichter in einer der größten Onshore-Windfarmen Deutschlands – im Raum Tangerhütte – nachts abgeschaltet werden können.

Neue Technik im Windpark: Rotlicht wird bei Nacht abgeschaltet

Positionslichter eines Windparks. Bei Tangerhütte im Kreis Stendal werden sie künftig nachts abgeschaltet.

Tangerhütte/Hüselitz. - Windparks an sich werden von den Menschen am Tage oft nicht so störend empfunden wie nachts – wenn die roten Positionslichter für anhaltende Unruhe am Nachthimmel sorgen und den Blick stets auf sich ziehen. Damit ist zumindest im Windpark Hüselitz (Landkreis Stendal) mit den aktuell 46 Anlagen nun Schluss.