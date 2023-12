Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Tangerhütte. - Weil es mit dem seit Jahren geforderten und im Haushalt mehrfach eingeplanten Jugendtreff in Lüderitz nicht vorangeht, haben sich die Lüderitzer selbst eine Lösung überlegt. Der Verein „Wir bleiben hier“, der schon früher den Jugendtreff im Park von Groß Schwarzlosen (am alten Kinderheim) nutzbar gemacht hatte, will einen gebrauchten Container kaufen, der am Sportplatz aufgestellt werden soll.