Tangerhütte. - Wer seinen Partner, sein Kind oder andere wichtige Bezugspersonen im Leben verliert, der steht oft alleine und manchmal auch mit schwierigen Emotionen wie Wut, Angst oder Schuld da, muss seinen Alltag ganz neu ausrichten und sich auch mit der Erinnerung auseinandersetzen. Damit umzugehen, dabei will ein neues Angebot in Tangerhütte helfen.

Einen Treffpunkt zum Reden und zum Trauern will der ASB-Regionalverband in Tangerhütte etablieren. Ein solches Angebot fehle in der ganzen Region, sagen die Initiatoren. Eingeladen sind deshalb nicht nur Tangerhütter, sondern alle, die im „Trauercafé“ anderen Menschen begegnen möchten, die auch Verluste zu verarbeiten haben.

Das erste Trauercafé in Tangerhütte soll am Mittwoch, 3. April, über die Bühne gehen. Wie der Vorstandsvorsitzende des ASB-Regionalverbandes, Torsten Westendorf und die ausgebildete Trauerbegleiterin und stellvertretende Pflegedienstleiterin Sarina Stolpe betonen, sei eine Voranmeldung erwünscht, um Kaffee und Kuchen planen für die Zusammenkunft zu können. Möglich ist das unter der Telefonnummer 03935/955880 oder per E-Mail: trauercafe@asb-altmark.de

Geplant ist eine offene, aber von Sarina Stolpe moderierte Gesprächsrunde, bei der man entweder selbst etwas beitragen oder auch nur zuhören kann. Der Austausch unter Betroffenen sei eine gute Möglichkeit, Dinge zu verarbeiten. Zeichnen sich größere Probleme ab, werde auf Wunsch auch Kontakt zu anderen Stellen hergestellt.

Sarina Stolpe hat für das Trauercafé eine Fachausbildung zur Trauerbegleiterin absolviert. Sie ist aber auch Heilpraktikerin im Bereich Psychotherapie. Das Trauercafé soll anfangs einmal im Quartal in der ASB-Begegnungsstätte in Tangerhütte, Bismarckstraße 38, stattfinden. Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenlos, für Kaffee und Kuchen wird ein kleines Entgelt erhoben. Die Teilnahme ist unabhängig von Konfession und Herkunft, bei den Themen soll nichts vorgegeben werden.

Wer in den Austausch mit anderen Betroffenen gehen möchte, der ist am 3. April, am 3. Juli, am 2. Oktober und am 8. Januar kommenden Jahres in Tangerhütte gern gesehen. Das Trauercafé soll immer von 14 bis 15.30 Uhr stattfinden.

Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) konzentriert sich als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisation darauf, die Lebenssituation bedürftiger und notleidender Menschen zu verbessern. In Tangerhütte wird neben Mittagessen für Bedürftige auch ein Frauenfrühstück einmal im Monat organisiert, eine Tanzgruppe trifft sich dort und auch ein Pflegedienst ist im Ortsverband angesiedelt.