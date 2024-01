Bellingen - Mit insgesamt 41 Einsatzkräften, darunter 22 Atemschutzgeräteträgern, gehören die Feuerwehrleute aus Bellingen und Hüselitz zu den einsatzstärkeren Truppen der Einheitsgemeinde Tangerhütte. Ihre Bedingungen vor Ort sind aber unzumutbar.

Weder in dem einen, noch in dem anderen Dorf gibt es auch nur ein annähernd DIN-gerechtes Gerätehaus. Vor einem Einsatz müssen sich die Aktiven auf engstem Raum umziehen. Platz für weitere Spinde gibt es nicht. Neue Mitglieder brauche man deshalb für den aktiven Dienst gar nicht zu werben. Auch der Aufbau einer Nachwuchstruppe ist unter den derzeitigen Voraussetzungen nicht sinnvoll.

Von Sanitäranlagen gibt es keine Spur. „Wenn wir uns die Hände waschen wollen, müssen wir die Pumpe auf den Friedhof gegenüber nutzen“, kritisierte der Bellinger Wehrleiter Michael Dietrich vor wenigen Tagen. Im Winter gibt es diesen „Luxus“ nicht. Die Pumpe ist abgestellt.

„Diese Zustände sind uns bekannt“, spricht der Tangerhütter Stadtratsvorsitzende Werner Jacob (CDU) auch für seine Stadtratskollegen. In einer gemeinsamen Runde hätten sich die Fraktionsvorsitzenden von den betroffenen Kameraden über die Bedingungen vor Ort informieren lassen.

Lesen Sie auch: Vier Millionen Euro für drei Projekte in Tangerhütte

Die Brandbekämpfer fordern seit längerer Zeit den Neubau eines Gerätehauses. Eine geeignete Fläche dafür ist vorhanden. Es ist ein gemeindeeigenes Grundstück neben dem Wohnblock in Bellingen am Ortsausgang in Richtung Hüselitz. Dort könnte ein neuer Stützpunkt mit zwei Fahrzeugstellplätzen entstehen.

Als die Tangerhütter Stadträte den Haushalt für das Jahr 2023 beschlossen, hatten sie teilweise auch die notwendigen Investitionen für die Folgejahre auf dem Schirm und segneten diese ab. Dazu gehört auch der Neubau des Gerätehauses in Bellingen. Im Jahr 2024 sollten die Pläne dafür erarbeitet werden. Für 2025 war die Umsetzung vorgesehen. Das Projekt findet sich auch auf der aktuell gültigen Leader-Prioritätenliste wieder. Eine teilweise Förderung mit EU-Geld wäre also möglich.

Sehen die Feuerwehrleute aus Bellingen und Hüselitz damit Licht am Ende des Tunnels? „Es ist unstrittig, dass sich die Situation vor Ort verbessern muss“, betonte Jacob. Gleichzeitig macht der Stadtratsvorsitzende auf das Dilemma Tangerhüttes aufmerksam. Der Haushalt für das beginnende Jahr, in dem der Neubau geplant werden soll, sei noch nicht beschlossen. „Es ist sogar fraglich, ob wir überhaupt einen ordentlichen Haushalt hinbekommen“, fügt Jacob hinzu.

Aber erst die Pläne für einen Neubau in der Schublade seien die Grundlage für eine mögliche Bau-Bezuschussung. Um schließlich des bestmögliche an Geldern für die Kommune zu akquirieren, müsse die Verwaltung dann mit verschiedenen Fördermittelgebern in Kontakt stehen. In diesem Zusammenhang stellte Jacob fest, dass noch nicht definitiv klar sei, ob überhaupt Leader-Mittel für Feuerwehren zur Verfügung stehen.

Jacob nannte einen weiteren Umstand. So fordere der Stadtrat seit längerer Zeit eine Brandschutzbedarfsanalyse, die nicht von der Verwaltung, sondern von einem unabhängigen Fachmann erstellt werden solle. Erst dann könne man das gesamte, für den Brandschutz in der Kommune notwendige Investitionsvolumen überblicken, von dem ein Gerätehausneubau in Bellingen nur ein Teil sei. Schließlich gab der Stadtratsvorsitzende zu verstehen, dass es möglicherweise auch kostengünstigere Übergangslösungen gibt, um die Situation vor Ort zu verbessern.