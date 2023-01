Im Zuge des Norma-Neubaus am Bahnhof in Tangerhütte wird die zentrale Bismarckstraße zwischen der Einfahrt zur Bahnhofstraße und der Zufahrt zum Bahnhof der Ferienwoche 6. bis 12. Februar voll gesperrt. Dort muss ein Haus abgerissen werden, um mehr Platz für mehr Verkehr zu machen.

Die Einfahrt zum Bahnhof in Tangerhütte (rechts im Bild) soll im Zuge des Norma-Neubaus aufgeweitet werden. Daür wird das ehemalige Rossmann-Gebäude in der Bildmitte abgerissen. Für die Abrissarbeiten wird die zentrale Bismarckstraße vom 6. bis 12. Februar für Kraftfahrzeuge voll gesperrt.

Tangerhütte - Diese Sperrung der zentralen Ortsdurchfahrt gilt ausschließlich für Kraftfahrzeuge. Fußgänger und Radfahrer werden auf der gegenüberliegenden Gehwegseite entlanggeführt. Das teilt die Verwaltung in Tangerhütte jetzt mit.

Für die neue Zufahrt zum Bahnhof und dem Norma-Markt dort soll der Kreuzungsbereich der Parkplatzzufahrt zur Bismarckstraße aufgeweitet werden. Erster Schritt dafür wird der Abriss des alten Post- und Rossmanngebäudes sein.

Dieser beginnt ab 6. Februar. Diese Abrissarbeiten erforderten aufgrund der Gefahrenlage am Bahnübergang und des hohen Verkehrsaufkommens in der Bismarckstraße eine Vollsperrung des Bereiches, heißt es aus dem Rathaus in Tangerhütte weiter.

Aus Richtung Rathaus kommend, ist die Baustelle bis zur Einfahrt auf den Parkplatz am Bahnhof frei. Die Nutzung des Parkplatzes ist also auch in diesem Zeitraum möglich. Die Ausfahrt vom Parkplatz kann dann nur in Fahrtrichtung links (über den Bahnübergang) erfolgen.

Vom Platz des Friedens (Richtung Weißewarte/Grieben) kommend, beginnt die Vollsperrung hinter der Einfahrt in die Bahnhofstraße, die Zufahrt zur Bahnhofstraße bleibt also frei. Die Ausfahrt aus der Bahnhofstraße kann nur über die vorgeschriebene Fahrtrichtung links erfolgen.

Diese Sperrung betrifft nur den Fahrzeugverkehr. Fußgänger können den Gehweg auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Baustelle nutzen, das Gleiche gilt für Radfahrer.

Der Kraftfahrzeugverkehr wird über die Breitscheidstraße, Tangente, Birkholzer Chaussee, Bismarckstraße und entgegengesetzt über Birkholzer Chaussee, L31/Tangente und Breite Straße umgeleitet.