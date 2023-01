Tangerhütte Norma wächst: Der neue Einkaufsmarkt am Bahnhof wird doppelt so groß

Der neue Norma am Bahnhof in Tangerhütte nimmt zunehmend Form an. Inzwischen ist zu sehen, wie groß der künftig zentral gelegene Einkaufsmarkt werden soll. Bis alles fertig ist, gibt es aber noch einiges zu tun - auch an der Zufahrt zum Bahnhof.