Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißewarte - Vor 78 Jahren ging der zweite Weltkrieg zu Ende. Marco Radke aus Weißewarte (40) ist knapp halb so alt und doch brachte der Krieg jetzt noch einmal sein Blut so richtig in Wallung. Er traf am Montagmorgen auf eine vermutliche Tellermine, wie er der Volksstimme berichtet.