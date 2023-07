Mit dem Norma-Neubau am Bahnhof von Tangerhütte sollten eigentlich keine öffentlichen Parkplätze für Pendler verloren gehen. Nun sind es doch weniger geworden und die Norma-Kundenparkplätze auf 45 Minuten begrenzt. Das sorgt für Diskussionen.

Parken am Bahnhof von Tangerhütte sorgt weiter für Diskussionen

P+R am Bahnhof

Tangerhütte - Die Parkplatzsituation am Tangerhütter Bahnhof hat sich im Zuge des Norma-Neubaus vor Ort verändert. Das war bereits im Mai ein Thema im Ortschafts- und im Stadtrat in Tangerhütte. Besser scheint es für manches Stadtratsmitglied in Tangerhütte nicht geworden.