Das kleine Cobbel hat zu seinen 200 menschlichen Bewohnern jetzt 25.000 tierische hinzu bekommen. Die sollen einen Wandel in der Landwirtschaft der Altmark einläuten, die von kargen Böden und Wassermangel geprägt ist. Die Spargelbäuerin Carmen Kalkofen und ihre Familie wollen herausfinden, wie Schnecken in der Altmark am besten gedeihen.

Cobbel - In Italien und Frankreich gehören sie längst auf den Tisch. In Deutschland gibt es kulturell bedingt eine Vorliebe für größere Tiere auf dem Teller. Doch die neuen Zuchttiere, die seit Juni in Cobbel bei Tangerhütte leben und schon ersten Nachwuchs haben, bieten Vorteile, die Ressourcen schonen. Das ist wichtig in der immer trockener werdenden Altmark.

Schnecken produzieren kein Methan (wie große Wiederkäuer), sie brauchen nur wenig Wasser und verwerten vor allem Abfälle. Spargelbäuerin Carmen Kalkofen und ihre Familie haben sich aufgemacht, Alternativen zu suchen, wenn Wasser, Arbeitskräfte und Kunden für das traditionelle, weiße Saisongemüse fehlen.

Ökotrophologen und Polymerforscher im Boot

Schon jetzt wird auf einem Hektar Fläche – in 40 Parzellen aufgeteilt – getestet und beobachtet. Zwei Sorten von essbaren Weinbergschnecken gibt es. Ob die heimische Weinbergschnecke Helix pomatia oder doch die aus Italien stammende Helix aspersa besser mit dem Klima in der Altmark klarkommt, welche Fütterung sich wie auf Fleisch- und Schleimproduktion auswirkt, all das wird ausgewertet – zusammen mit Wissenschaftlern aus Dresden und Bernburg.

Zwei Kooperationen begleiten das mit bis zu 890 000 Euro geförderte Forschungsprojekt „Aufbau einer Schneckenzucht, Optimierung der Zuchtbedingungen und Entwicklung der Wertschöpfungskette für die vollständige Verwertung von Helix aspersa und Helix pomatia“. Gefördert wird es vom Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten – im Rahmen der Europäischen Innovationspartnerschaft für landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit (EIP-Agri) sowie des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER).

Zu den Kooperationspartnern gehört die Hochschule Anhalt/Bernburg, die mit ihrem Fachbereich Ökotrophologie untersucht, wie Schneckenfleisch für den deutschen Markt ernährungstechnologisch genutzt werden kann. Erste Versuche für Streichwurstprodukte und Ragouts, in denen aus Gründen der Akzeptanz beim Kunden keine ganzen Schnecken mehr zu finden sind, laufen. Ergebnisse sollen zum Landeserntedankfest im September in Magdeburg vorgestellt werden.

Die zweite Kooperation der Schneckenzucht Altmark gibt es seit Juli mit dem Leibniz-Institut für Polymerforschung in Dresden. Dort sollen, in der „AG Biopolymere“, Verwertungsmöglichkeiten des Schneckenschleims untersucht werden. Der Schleim wird von den lebenden Tieren gewonnen und bereits heute unter anderem in der Kosmetikindustrie genutzt. Allerdings kommt Schneckenschleim bisher ausschließlich aus dem Ausland. Ob es künftig auch Verwendungen bei Wundverschlüssen oder als Substrat für die Anzucht künstlicher Organe geben könnte, wollen die Forscher in Dresden herausfinden.

Außerdem wird getestet, wie sich unterschiedliche Fütterung auf das Wachstum und die Reproduktion der Tiere auswirkt. Schneckennachwuchs schlüpft nach etwa zwei Wochen aus seinen Eiern, die fortlaufend gelegt werden. Schnecken mögen Angewelktes und nicht ganz Frisches. Spargel- und Kartoffelreste, auch nicht verkäufliche Zucchini vom eigenen Hof würden begeistert vertilgt, sagt Carmen Kalkofen. Nach ihren Vorstellungen könnten künftig auch Abfälle anderer regionaler Erzeuger – Biertreber, Reste der Saftherstellung oder Ähnliches – Verwendung finden.

Beim Nachwuchs liegen die Südländer vorn

„Das Projekt ist eine tolle Chance für unsere Region, die sich gerade stark verändert“, sagt Bodo Kalkofen. Die Förderzusage gab es im April 2022, das Projekt, das Carmens Sohn Maurice Schwarz betreut, soll bis 2024 laufen. Ursprünglich sollten die Schnecken schon früher einziehen, doch Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten zogen den Start in die Länge. Inzwischen sind alle 40 Testfelder mit ausbruchsicheren Gewebezäunen, die in die Erde eingegraben sind, nutzbar. Entwickelt hat die Methode der Freilandhaltung mit Schneckenzäunen und wechselnden Weiden ein Institut in Cherasco/Italien, das sich die Cobbeler vor Ort angesehen haben.

In diesen Parzellen auf einem Hektar altmärkischen Acker, der früher für den Spargelanbau genutzt wurde, sind die Schnecken eingezogen. Birgit Schulze

Ein Teil der Schneckengehege wird für die Winternutzung vorbereitet. Wie die Schnecken bei kalten Temperaturen in der Altmark klarkommen, muss sich noch herausstellen. Auf ihren Sommerfeldern leben sie, im Schatten von Schwarzkohl, Chicoree, Klee und anderen niedrigen Blattpflanzen. Unter den Holzpaletten, die als Rückzugsort und Futterstelle dienen, sammeln sich die ausgewachsenen Tiere, aber inzwischen auch die Mini-Schnecken.

Beim Nachwuchs liegen die aus Italien stammenden, südländischen Weinbergschnecken vorn. Dafür sind sie kleiner und kennen die altmärkischen Winter noch nicht. Es bleibt spannend, welche der beiden Arten sich am Ende als Spargelalternative in der Altmark ausbreiten wird.