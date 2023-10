Der zentrale Bahnübergang in Tangerhütte ist ein Nadelöhr vor allem morgens, wenn Kinder auf dem Weg zur Schule und Erwachsene auf dem Weg zur Arbeit sind. Geschlossene Schranken sind aber nicht für jedermann ein Grund, anzuhalten, und das nimmt die Polizei mittlerweile ganz gezielt ins Visier.

Polizei hat in Tangerhütte die Schranken im Visier

Selbstgefährdung am Bahnübergang

Die Regionalbereichsbeamten der Polizei morgens am Tangerhütter Bahnhübergang.

Tangerhütte - Morgens, kurz nach sieben Uhr am Bahnübergang in Tangerhütte: Nach dem gelben Vorwarnsignal folgt das Rot überm Andreaskreuz. Die Schranke beginnt, sich zu senken. Ein Fahrradfahrer, der nicht auf dem Radweg, sondern mitten auf der Fahrbahn unterwegs ist, tritt angestrengt in die Pedalen, um es noch auf die andere Seite zu schaffen. Doch er wird gestoppt – von der Polizei.