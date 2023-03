Die Bläsergruppe vor dem Felsendom am Tempelberg in Jerusalem.

Tangerhütte/Angern - Vor einem Jahr startete eine Gruppe aus Blasmusikern, darunter sechs Musiker des Posaunenchores Cobbel, auf eine Bläserreise ins Heilige Land. Was sie dort an Eindrücken und Erfahrungen mitgenommen hat, aber auch, welche Musikstücke sie an für Gläubige wichtigen Orten in Israel spielen durfte, das wollen die Bläser im April in Angern erzählen.