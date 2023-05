Besondere Findlinge, die rund um Tangerhütte die Aufmerksamkeit wacher Hobbyarchäologen erregt haben, erzählen Geschichte. Dass sie als Markierungen an uralten Wegen durch die Altmark gelegen haben könnten, das will Geschichtsforscher Kurt Hübner jett bei einer Exkursion vermitteln.

Tour in die Geschichte

Tangerhütte - Kurt Hübner hat sich sein Leben lang für die Vorgeschichte der Tangerniederung interessiert, in der er lebte. Inzwischen ist der 86-jährige an die Ostsee gezogen. Am Sonnabend, 17. Juni, kommt er aber noch einmal nach Tangerhütte, um neues Wissen über die Geschichte der Region mit Interessierten zu teilen.