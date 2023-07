Am Wochenende fanden in Tangerhütte die Landesjugendmeisterschaften der Mädchenmannschaften für Sachsen-Anhalt statt. Und die sind im Schachsport bisher eher die Ausnahme gewesen. Doch das ändert sich gerade – dank gezielter Förderung.

Tangerhütte - Auf ihr Ziel konzentriert stapft die fünfjährige Alina vom Magdeburger Verein „USC“ (Universitätssportclub Otto von Guericke) Richtung Outdoor-Schachfeld. Unter den noch kurzen Armen klemmen drei Bauern und ein Springer. Eigentlich ist gerade Pause bei der Landesjugendmeisterschaft der Mädchen, doch vom „Spiel der Könige“ hält die Jüngsten in der Runde auch dann nichts ab.

Schach ist eines der ältesten Spiele der Welt und wurde schon vor 2000 Jahren im Orient gespielt. Ziel ist, den Gegner auf dem Spielbrett außer Gefecht zu setzen, und das nahmen sich auch die 56 Spielerinnen aus ganz Sachsen-Anhalt am Wochenende vor.

Das Outdoor-Schachfeld am Hortgebäude der Grundschule Tangerhütte war am Tag vor der Meisterschaft wieder hergerichtet worden. Es war sehr gefragt. Foto: Birgit Schulze

Sie waren zwischen fünf und 16 Jahren alt, der Gastgeber der Meisterschaft, SV Eintracht Tangerhütte, brachte selbst zwei Mannschaften (davon eine als Spielgemeinschaft mit Dessau) ins Spiel.

Den SV Eintracht Tangerhütte gibt es seit 1975 – anfangs noch mit Kegeln, Handball und Reiten als weiteren Sektionen. 1997 übernahm Matthias Kresse die Leitung des Vereins von seinem Vater. Heute gibt es nur noch die Abteilung Schach im SV Eintracht – mit knapp 40 Mitgliedern, davon 23 Jugendlichen. Und noch etwas hat sich auch in Tangerhütte geändert: Waren Frauen früher doch die Ausnahme im Schachsport, so gibt es inzwischen etliche Mädchen, die sich begeistert dem Strategiespiel rund um König, Turm und Springer widmen.

Die fünfjährige Alina aus Magdeburg schleppt Spielfiguren zum Spielfeld. Birgit Schulze

Dass es seit der Coronapandemie einen deutlichen Zuwachs beim weiblichen Nachwuchs landesweit gibt, sieht Meisterschafts-Organisator und Landesschulschachbeauftragter Gavin Güldenpfennig aus Mahlwinkel darin begründet, dass es davor faktisch keine Förderung für Mädchen im Lande gab. Güldenpfennig ist übrigens nicht nur Landesschulschachbeauftragter, sondern auch hauptamtlicher Ausbilder der Schachzwerge in Magdeburg und ehrenamtlicher Trainer beim SV Eintracht Tangerhütte. Inzwischen hat Jessica Pabst als Mädchenschachbeauftragte der Landesschachjugend diese Lücke geschlossen, und das mit Erfolg. Sie sucht nicht nur nach kleinen Talenten, sondern organisiert auch ganz gezielt die Förderung von talentierten Mädchen.

Auch wissenschaftlich ist das Phänomen der männlichen Dominanz im Schachsport schon beleuchtet worden. Ein richtig klares Ergebnis aber gibt es nicht. Seine eigene Theorie besage, dass Männer genetisch eher darauf aus sind, den Gegner völlig zu vernichten, während Frauen grundsätzlich um Ausgleich bemüht seien, erläutert der Vorsitzende des Tangerhütter SV Eintracht, Matthias Kresse.

In Tangerhütte jedenfalls geht man mit der Zeit und fördert Mädchen, die Lust auf Schach haben, ganz gezielt. Es gibt eine Hort-Arbeitsgemeinschaft an der Grundschule, aber auch das wöchentliche Jugendtraining mit Gavin Güldenpfennig, das aktuell noch im Jugendclub stattfindet. Immer dienstags von 16.30 bis 17.45 Uhr sind Interessierte dort gern gesehen.

Noah (12) hilft Elke Giebeler bei der Essensausgabe. Birgit Schulze

In 12 Teams traten die Spielerinnen am Sonnabend in Tangerhütte an. In der Altersklasse U16w siegten die Spielerinnen vom Verein „Roter Turm Halle“, gefolgt von den Schachzwergen Magdeburg. In der Altersklasse U12w waren die Spielerinnen der Magdeburger Schachzwerge vorn, gefolgt vom Vfl Gräfenhainichen und dem SV Roter Turm Halle.

Weitere Mannschaften kamen aus Hettstedt, Dessau und vom USC Magdeburg. Tangerhütte holte sich mit der ersten Mannschaft einen vierten Platz und mit der zweiten den neunten.

Bei der Mittagsversorgung der Spielerinnen und ihrer Begleiter war übrigens dann ein Junge bei der Ausgabe mit dabei. Der zwölfjährige Noah aus Magdeburg spielt selber Schach und unterstützte die Mädchenmeisterschaft gern, denn auch seine Schwester spielte mit.

Gekocht hatte für die Kinder und Erwachsenen Gastwirtin Elke Giebeler aus Tangerhütte. Vor der Coronapandemie war ihre Gaststube viele Jahre lang Trainings- und Wettkampfort der Schachspieler gewesen und bis heute unterstützt sie diese gern.