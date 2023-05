Fahrrad-Saison Radweg im Wald bei Tangerhütte soll im Winter wieder hergerichtet sein

Seit Jahren werde am vielgepriesenen Altmarkrundkurs bei Stegelitz nichts gemacht, sagt Anwohner Jörg Baberowsky. Als im Winter Holzfäll- und Transportarbeiten an der Strecke liefen, machte sich der Stegelitzer Sorgen, dass Verschmutzungen und ausgefahrene Stellen einfach so bleiben würden. Vier Monate später sieht er seine Befürchtungen bestätigt.