Tangerhütte Rechenkünstler und Sportasse lernen „Am Tanger“

Besonders gute Mathekönner an der Tangerhütter Grundschule „Am Tanger“ wurden vor dem Ferienbeginn in großer Runde ausgezeichnet. Sie dürfen an der nächsten Runde der Matheolympiade teilnehmen. Und auch die sportlichsten Schüler wurden geehrt, sie erhielten eine Einladung vom Landessportbund .