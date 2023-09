Theologin und Autorin Edda Ahrberg aus Cobbel (Landkreis Stendal) begleitet seit vielen Jahren ehrenamtlich die „Lagergemeinschaft Workuta/Gulag Sowjetunion“. Diese ist in diesem Jahr in Berlin ausgezeichnet worden – für ihre jahrzehntelange Aufklärungsarbeit über eine lange totgeschwiegene Zeit.

Auszeichnung in Berlin

Preisverleihung bei der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur in Berlin: Edda Ahrberg und Lagergemeinschafts-Vorsitzender Stefan Krikowski (Mitte) nehmen zusammen mit weiteren Mitgliedern der Lagergemeinschaft Workuta/Gulag Sowjetunion Urkunde und den Karl-Wilhelm-Fricke-Preis entgegen.

Cobbel - Der zweite Weltkrieg ist seit Jahren vorbei: Eine junge Frau wird vom Tanz entführt und landet vor einem Militärtribunal. Ein junger Mann verschwindet von seiner Arbeitsstätte als Nachtwache in einer Klinik. Schicksale wie diese sind tausendfach in der damaligen sowjetischen Besatzungszone und ab 1949 auch in der DDR geschehen. Wer Glück hatte, kam für viele Jahre ins Gulag.