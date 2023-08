In Bittkau (im Süden des Landkreises Stendal) ist jeder zehnte Einwohner Mitglied im Heimat- und Schifferverein. Und der ist nicht nur bei Festen und Aktionen wie dem Flohmarkt am Wochenende sehr aktiv, sondern er bewahrt auch die Geschichte des alten Schifferdorfes an der Elbe.

Bittkau - Im alten Kindergarten, der einst als Schule gebaut worden war, haben sich Jung und Alt ein Vereinsheim geschaffen. Dort gibt es nicht nur einen Jugendclub und einen Versammlungsraum für alle, die für das Dorf aktiv werden wollen, sondern auch eine umfangreiche Ausstellung zur Dorfgeschichte. Und die soll am kommenden Wochenende auch für Besucher geöffnet sein.

Wenn in Bittkau jemand gestorben ist, dann wird das Haus mit all seinen Dingen und Dokumenten meist leer gemacht, um es zu verkaufen oder in der Familie weiter zu nutzen. Weil dabei erfahrungsgemäß vieles weggeworfen wird, trommelt die Vorsitzende des Heimat- und Schiffervereins Bittkau, Aileen Lemme, regelmäßig für das Bewahren der Geschichte. „Inzwischen weiß eigentlich jeder hier, dass nichts weggeschmissen wird, bevor der Verein nicht noch einmal durchgeschaut hat“, sagt sie lachend.

Viele Alltagsgegenstände und Fotos bewahrt

Der Erfolg dieser Hartnäckigkeit zeigt sich in einer umfangreichen Sammlung von Alltagsgegenständen und historischen Dokumenten. So gibt es inzwischen zahlreiche Fotos aus dem Ort, die die Veränderungen von Straßenzügen und Hausansichten erzählen. Aus privaten Fotoalben sind sie zusammengekommen und waren auch Grundlage für ein Projekt, das auch für Durchfahrende auf dem Elberadweg Geschichte erlebbar macht.

Seit 2021 lässt der Verein Plexiglasschilder mit historischen Ansichten und oft auch Informationen zu den einzelnen Gebäuden im Ort anfertigen und bringt diese mit den Bewohnern zusammen vor den Häusern an. Wo früher Brot gebacken, Bier gebraut oder kräftig gefeiert wurde, erzählen diese „Hausschilder“. Neue Tafeln für weitere Objekte sind gerade in Auftrag gegeben worden.

Doch auch die kleinen Dinge aus der Vergangenheit können Freude machen und erzählen ein Stück Ortsgeschichte: Der alte Korb-Puppenwagen aus den 1950er Jahren etwa stand Jahrzehnte auf dem Dachboden eines alten Schifferhauses. Auch wenn er ziemlich eingedreckt war, hatte Aileen Lemme ihn für die Heimstube mitgenommen. Dort stand er dann weiter in einer Ecke, bis Vereinsmitglied und Puppenfreundin Marion Schoewe ihn entdeckte und ihm neues Leben einhauchte.

Auf Zeitreise: Einen historischen Klassenraum haben die Vereinsmitglieder in der früheren Dorfschule von Bittkau hergerichtet. Birgit Schulze

Der Wagen wurde geschrubbt und geölt, bevor er eine neue Innenausstattung aus alter Weißstickerei-Ware bekam. Die kleinen Kissen und die Borte für die Haube habe ihre Tochter für den Wagen genäht, erzählt Marion Schoewe. Als er jetzt wieder einziehen durfte in die Bittkauer Heimatstube, fand sie: „Hier gehört er auch hin.“ Dort wo heute historische Dinge des Dorfes präsentiert werden, wurden früher die Kinder des Dorfes betreut und die hatten viele Puppenwagen und Puppen in dem Haus.

Marion Schoewe selbst war bis 2009 Leiterin der Bittkauer Tagesstätte, angefangen hatte sie dort mit 19 und war 40 Jahre lang in dem Haus tätig.

Einst Schule, dann Kindergarten und heute Begegnungsstätte

Zum Verein kam sie aber über den Bittkauer Weihnachtsmarkt, den einst der Kindergarten und später ein eigenes Kuratorium auf die Beine stellte. Inzwischen ist der organisatorisch beim Heimatverein angegliedert und Marion Schoewe, die als Vorleserin der Weihnachtsmärchen-Aufführungen bis heute aktiv ist, auch dort tatkräftig dabei.

Marion Schoewe sei eines der Vereinsmitglieder, die immer zur Stelle seien, wenn es was zu tun gebe, sagt Aileen Lemme. Und zu tun gibt es noch viel im einstigen Kindergarten: Die Ausstellung im Obergeschoss muss noch gestaltet werden, Regale und Ähnliches fehlen noch. Auch die Chronik des Dorfes muss fortgeführt werden, dafür haben sich zwei Frauen aus dem Ort gefunden. Das alles passiert ehrenamtlich, und ohne Menschen, die mithelfen, bleibt manches liegen.

Aileen Lemme ist froh darüber, dass in den vergangenen Monaten die Sanitäranlagen in dem früheren Kindergarten umgebaut und an die heutige Nutzung angepasst werden konnten. Dabei gab es Unterstützung vom Tangerhütter Erhard Laue, der selbst Wurzeln in Bittkau hat und in dem früheren Schulgebäude noch zur Schule gegangen war. Vor der Kindergartenzeit war das Haus eine Schule und daran erinnert heute ein eigenes Schulzimmer mit historischen Bänken, Rohrstock und Tafel.

Der Heimat- und Schifferverein bringt sich mit Arbeitseinsätzen bei der naturnahen Gestaltung des Dorfes ein, pflanzt Bäume und baut Nistkästen, organisiert Aktionstage wie das Schaudreschen, Buttern oder Ähnliches, die vom Landleben erzählen und organisiert den Weihnachtsmarkt. Der findet immer vor dem 1. Advent, dieses Jahr also am 2. Dezember, statt.

Heimatstube steht zum Flohmarkt offen

Zweimal im Jahr organisiert der Verein Veranstaltungen für seine Mitglieder und lädt im Herbst zum Pflaumenmuskochen ein. Am 30. September soll es wieder eine Schrottsammlung für die Vereinskasse geben. Wer etwas Metallisches abzugeben hat, kann das am Tag der Sammlung vor die Haustür stellen, die Vereinsmitglieder sind ab 9.30 Uhr unterwegs.

Der Heimat- und Schifferverein organisiert außerdem einen Flohmarkt, und das schon am kommenden Sonnabend, 26. August. Der findet auf dem Außengelände des Vereinsheims in der Thälmannstraße 7 statt. Von 14 bis 17 Uhr sind Trödelfreunde gern gesehen und wer durch die Heimatstube im Vereinsheim stöbern möchte, auch wenn in der Heimatstube noch einiges zu tun ist, ist ebenso willkommen. Wer sich mit einem Stand am Flohmarkt beteiligen will, melde sich unter der Telefonnummer 0172/420 42 40.