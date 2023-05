Tangerhüttes Gemeinschaftsschule ist Modellschule für das Projekt „Duales Lernen in Form von Praxislerntagen“. Das stellte Schulleiter Patrick Groß Vertretern verschiedenster Unternehmen in der Region beim Unternehmerfrühstück vor.

Tangerhütte - Das zweite Unternehmerfrühstück für die Region, zu dem Bürgermeister Andrea Brohm (parteilos) eingeladen hatte, fand an der Gemeinschaftsschule „Wilhelm Wundt“ in Tangerhütte statt, weil diese Kooperationspartner in der Wirtschaft sucht. Es geht um ein Modellprojekt des Landes. Doch auch für den Bürgermeister, der ein Interesse daran hat, junge Menschen in der Region zu halten, ist das Projekt eines, das die Zukunft vor Ort mit gestalten kann.