Vor 50 Jahren legten sie gemeinsam das Abitur in Tangerhütte ab. Und auch wenn es ihre Schule heute nicht mehr gibt, treffen sich die Mitschüler von einst noch regelmäßig. Zum Abschlussjubiläum kamen auch noch einzelne Lehrer.

Schüler und Lehrer: Wiedersehen 50 Jahre nach dem Abitur in Tangerhütte

50 Jahre nach ihrem Abitur in Tangerhütte traf sich ein Großteil der ehemaligen Mitschüler jetzt noch einmal wieder. Zu den Organisatoren gehörten Silvia Spittel (links) sowie Volkmar Hörske (von rechts), Christiane Stiegler und Gertraude Lockau. Gekommen war auch der einstige Musiklehrer Wolfgang Hartmann (2. von links) mit 77 Jahren.

Bertingen/Tangerhütte - 50 Jahre nach ihrem Abitur an der Tangerhütter EOS „Karl Marx“ trafen sich die Mitschüler von einst, um noch einmal in gemeinsamen Erinnerungen zu kramen und Wiedersehen zu feiern. Ihre Schule an der Ecke Bismarckstraße und Stendaler Straße, wo heute der Rathausparkplatz zu finden ist, steht seit etlichen Jahren nicht mehr. Nur die alten Schulhofplatanen stehen noch.