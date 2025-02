Statt Preise zu erhöhen fordern Stadträte in Tangerhütte, neue Abnehmer zu suchen – etwa im benachbarten Bellingen und Demker.

Schulessen in einer Mensa.

Tangerhütte. - Enorme Preissteigerungen für das Essen aus der eigenen Schulküche in Lüderitz – zwischen 45 und 52 Prozent – sorgen in Tangerhütte für heftige Diskussionen. Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) erklärte im Hauptausschuss noch einmal, dass die Neukalkulation regelmäßig durchgeführt werde und durch sinkende Kinderzahlen die Kosten gestiegen seien. Mit der Kostenanpassung wolle man in Tangerhütte 30.000 Euro mehr einnehmen.