Ein Blick in den Saal des einstigen Schützenheimes in Tangerhütte. Der Saal bekam in den 80er Jahren einen Bühnenhausanbau und eine deutlich größere Bühne. Die typische, gewölbte Deckenform, auch „Geigenkasten“ genannt, ist bis heute erhalten geblieben.

Repro: Birgit Schulze