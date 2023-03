Tangerhütte - Die Freibad-Saison in Tangerhütte und dem Umland startet üblicherweise Mitte Mai. Auch dieses Jahr soll das so sein, doch vorher gibt es noch einige Dinge neu zu regeln. Die sollten in Auswertung der Saison 2022 noch mal überprüft werden. Bei der Diskussion ging es teilweise hoch her.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.