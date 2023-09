Bei Hüselitz, südlich von Stendal gibt es bereits einen riesigen Windpark. Der wird nun um sechs Windräder erweitert. Und die könnten mit dem neuen Erneuerbare-Energien-Gesetz richtig Geld in die Kassen der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte spülen.

Hüselitz - In Hüselitz wachsen – am Rand des bereits bestehenden Windparkes – gerade sechs neue Windkraftanlagen in den Himmel. Und die auch sollen Geld für Tangerhütte bringen.

Die Bauträger ETE und CPC errichten in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro FEFA sechs Windenergieanlagen des neuesten Typs Vestas V162 in modularer Hybrid-Bauweise.

Dadurch seien der Transport des Betonturms (in Teilen) und das vertikale Errichten einfacher, teilt das Rathaus in Tangerhütte mit.

Im Herbst sollen Maschinenteile und Rotorblätter geliefert werden, Anfang 2024 der Netzanschluss folgen. Wie das Rathaus informiert, rechnet die Einheitsgemeinde dadurch mit 100 000 Euro jährlich an Extra-Einnahmen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG).