Eine Kooperation zwischen der „Humanas“-Seniorenwohnstätte und der örtlichen Kindertagesstätte (Kita) „Anne Frank“ in Tangerhütte ist angelaufen. Die Senioren waren zu Gast in der Kita und brachten einen Zuschuss mit, der den Kindern Freude bringen soll.

Senioren und Kita-Kinder wollen sich in Tangerhütte öfter sehen

Senioren aus der Humanas-Wohnanalge besuchten erstmals die Kinder der Kita „Anne Frank" in Tangerhütte und sie brachten 300 Euro mit.

Tangerhütte - Mit einer Spende von 300 Euro besuchten Senioren und Betreuer der Humanas-Wohnanlage im Neustädter Ring in Tangerhütte jetzt die Kindertagesstätte „Anne Frank“ an der Schönwalder Chaussee. Was damit geplant ist.