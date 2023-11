Technikumstellung Shutdown: Rathaus in Tangerhütte ist eine Woche lang nicht erreichbar

Weil Technik ausgetauscht werden soll, ist das Rathaus in Tangerhütte vom 1. bis einschließlich 8. Dezember nicht erreichbar - nicht persönlich, nicht telefonisch, nicht per E-Mail und auch nicht übers digitale Rathaus. Lediglich die Homepage bleibt am Netz.