Gastronomie Silvester ist Schluss: Der „Oberkellner“ von Tangerhütte nimmt seinen Hut

Der heutige letzte Tag des Jahres ist auch der letzte für Gastwirt Wolfram Fricke in seinem „Löns-Eck“ in Tangerhütte. Zusammen mit Ehefrau Karin hat der einstige „Oberkellner“ des Kulturhauses in den vergangenen 23-einhalb Jahren viel erlebt. Der Schlussstrich fällt ihm schwer – trotz Corona und Preissteigerungen durch den Ukraine-Krieg.