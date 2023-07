Das kleine Altmark-Dorf Cobbel hat zu seinen 200 menschlichen Bewohnern jetzt 25.000 tierische hinzu bekommen. Die sollen einen Wandel in der Landwirtschaft im Norden Sachsen-Anhalts einläuten, die von kargen Böden und Wassermangel geprägt ist. Spargelbäuerin Carmen Kalkofen und ihre Familie wollen herausfinden, wie Schnecken in der Altmark am besten gedeihen.

Cobbel - In Italien und Frankreich gehören sie längst auf den Tisch. In Deutschland gibt es kulturell bedingt eine Vorliebe für größere Tiere auf dem Teller. Doch die neuen Zuchttiere, die seit Juni in Cobbel bei Tangerhütte leben und schon ersten Nachwuchs haben, bieten Vorteile, die Ressourcen schonen. Das ist wichtig in der immer trockener werdenden Altmark.