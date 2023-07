In Schernebeck bei Tangerhütte haben sich Bürger auf den Weg gemacht, ein Bioenergiedorf aus dem Boden zu stampfen. Für eine erste Solar-Beleuchtung an der Bushaltestelle wurde kräftig Geld gesammelt

Die neue Solarlampe wird installiert. Auf dem Platz vor dem Buswartehäuschen in Schernebeck montieren Fachleute am Donnerstag den Akku für die Solarlampe.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schernebeck - In Schernebeck wird am kommenden Montag die „Bürger-Solar-Lampe“ eingeweiht. Für das Projekt, an der örtlichen Bushaltestelle eine solarbetriebene Zusatzbeleuchtung zu errichten, hatte der neu gegründete Förderkreis Bioenergiedorf Schernebeck bereits vor Monaten die Einwohner aufgerufen, Geld zu spenden.