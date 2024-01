Für die Sanierung des Schwimmhallendaches in Tangerhütte hat die Stadt jetzt sechs ihrer Dächer an ein Solarunternehmen abgegeben. Die Schwimmhalle selbst wird aber nicht bestückt.

Solar kommt aufs Dach von Kita, Schule und Co. in Tangerhütte

Auf das Dach der Kita "Friedrich Fröbel sind Solaranlagen installiert worden. Es ist eines von sechs Dächern, die die Stadt im Tausch gegen eine Dachsanierung an der Schwimmhalle abgetreten hat. Die Wohnblöcke ringsum blicken direkt auf diese Solarflächen.

Tangerhütte. - Es tut sich was in Sachen erneuerbarer Energien auf den Dächern öffentlicher Gebäude in Tangerhütte: Unter anderem die Kita „Friedrich Fröbel“ im Neustädter Ring und auch die Volkshochschule neben dem Rathaus haben Solaranlagen bekommen, weitere Gebäude sollen folgen. Doch nicht jeder ist begeistert.