PV im Schutzgebiet Solar-Projekt in Kehnert (Tangerhütte) doch noch nicht vom Tisch

Nachdem der Ortschaftsrat in Kehnert (Tangerhütte) ein Solarparkprojekt an der Elbe zunächst befürwortet und dann wegen des Widerstands einer Bürgerinitiative zurückgenommen hatte, soll es nun in eine neu Runde gehen. Engagierte Bürger sind irritiert.