Seit 2016 gibt es den ersten Solarpark in Uchtdorf.

Uchtdorf/bsh. - Weil er sich Sorgen um den Fortbestand landwirtschaftlicher Wege rund um Uchtdorf macht, sprach Einwohner Lutz Steffen aus Uchtdorf das Thema Solarparks im Hauptausschuss in Tangerhütte an. Seine Befürchtung steht in Zusammenhang mit dem geplanten Bau eines zweiten Solarparks südlich des Dorfes sowie Plänen für weitere Solaranlagen nördlich und nordwestlich des Ortes.