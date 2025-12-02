Ein Dorf zwischen Energiewende und Widerstand. Wie es von den neuen Projekten profitiert und was die Bürger stört.

Solarpark und Windräder für Uchtdorf bringen Geld, aber auch Unsicherheit

Der bereits bestehende Solarpark in Uchtdorf kurz nach dem Bau. Der neue Solarpark soll zehnmal so groß werden.

Tangerhütte. - Seit fast zehn Jahren steht am Ortseingang von Uchtdorf bei Tangerhütte ein Solarpark auf einer Fläche von gut zehn Hektar. Nun ist ein zweiter geplant – zehnmal so groß wie der bestehende. Hinzu kommt ein Projekt für zehn Windräder am Ortsrand. „Irgendwann reicht es auch“, ärgert sich Sebastian Knull aus Uchtdorf im Bauausschuss und spricht von schwindender Lebensqualität.