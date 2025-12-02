weather wolkig
  4. Akzeptanz- und Beteiligungsgesetz: Solarpark und Windräder für Uchtdorf bringen Geld, aber auch Unsicherheit

Ein Dorf zwischen Energiewende und Widerstand. Wie es von den neuen Projekten profitiert und was die Bürger stört.

Von Birgit Schulze 02.12.2025, 08:00
Der bereits bestehende Solarpark in Uchtdorf kurz nach dem Bau. Der neue Solarpark soll zehnmal so groß werden.
Der bereits bestehende Solarpark in Uchtdorf kurz nach dem Bau. Der neue Solarpark soll zehnmal so groß werden. Foto: Dirk AnDres

Tangerhütte. - Seit fast zehn Jahren steht am Ortseingang von Uchtdorf bei Tangerhütte ein Solarpark auf einer Fläche von gut zehn Hektar. Nun ist ein zweiter geplant – zehnmal so groß wie der bestehende. Hinzu kommt ein Projekt für zehn Windräder am Ortsrand. „Irgendwann reicht es auch“, ärgert sich Sebastian Knull aus Uchtdorf im Bauausschuss und spricht von schwindender Lebensqualität.