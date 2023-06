Menschen mit Behinderung Sport im Rollstuhl: Sportfest in Tangerhütte soll trotz Finanzsorgen stattfinden

In Tangerhütte gibt es seit den 1980er Jahren ein Sportfest für Menschen mit Behinderung. In den vergangenen drei Jahren fiel es coronabedingt und aus organisatorischen Gründen aus. In diesem Jahr wird es ein finanzieller Kraftakt.