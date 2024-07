Tangerhütte Sportfest für Menschen mit Behinderung seit mehr als 30 Jahren im Kreis Stendal

Das Spiel- und Sportfest für Rollstuhlfahrer und ihre Freunde in Tangerhütte feierte in diesem Jahr ein Jubiläum und das mit weit gereisten Gästen. Das Event, das es in ähnlicher Form schon vor der Wende gab, ist auch nach Corona noch eine echte Erfolgsgeschichte.