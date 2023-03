Drei Jahre lang musste es ausfallen, nun soll das Spiel- und Sportfest für Rollstuhlfahrer und ihre Freunde in Tangerhütte endlich wieder stattfinden - allerdings in anderer Form. Die Wurzeln dieses Breitensportfestes für Menschen mit Behinderung liegen mehr als 40 Jahre zurück.

Sportfest für Rollstuhlfahrer nimmt in Tangerhütte wieder Fahrt auf

Tangerhütte - Nach drei Jahren Pause soll das Spiel- und Sportfest für Rollstuhlfahrer und ihre Freunde in diesem Jahr in Tangerhütte wieder stattfinden. Eines der letzten großen Breitensportfeste für Menschen mit Behinderung hat sich in Tangerhütte über die Wendezeit erhalten und fand bis zuletzt großen Zuspruch.