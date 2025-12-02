weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  Tangerhütte: Sporthalle im Kreis Stendal zu sanieren wird mindestens doppelt so teuer

Tangerhütte sucht nach Fördergeld für die Sanierung der 80er-Jahre-Sporthalle in der Birkholzer Chaussee. Die ist bei Breitensportlern sehr beliebt. Bauabschnitte könnten sich aber über zehn Jahre ziehen.

Von Birgit Schulze 02.12.2025, 12:00
Die Sporthalle Birkholzer Chaussee in Tangerhütte stammt aus den 80er Jahren.
Tangerhütte. - Die vom Sportverein „SV Germania“ angeschobene Sanierung der Sporthalle Birkholzer Chaussee in Tangerhütte dürfte teurer werden als bisher geschätzt. Dafür soll aber in drei Abschnitten gebaut werden.