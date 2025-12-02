Tangerhütte Sporthalle im Kreis Stendal zu sanieren wird mindestens doppelt so teuer

Tangerhütte sucht nach Fördergeld für die Sanierung der 80er-Jahre-Sporthalle in der Birkholzer Chaussee. Die ist bei Breitensportlern sehr beliebt. Bauabschnitte könnten sich aber über zehn Jahre ziehen.