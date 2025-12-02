Liveticker
Tangerhütte Sporthalle im Kreis Stendal zu sanieren wird mindestens doppelt so teuer
Tangerhütte sucht nach Fördergeld für die Sanierung der 80er-Jahre-Sporthalle in der Birkholzer Chaussee. Die ist bei Breitensportlern sehr beliebt. Bauabschnitte könnten sich aber über zehn Jahre ziehen.
02.12.2025, 12:00
Tangerhütte. - Die vom Sportverein „SV Germania“ angeschobene Sanierung der Sporthalle Birkholzer Chaussee in Tangerhütte dürfte teurer werden als bisher geschätzt. Dafür soll aber in drei Abschnitten gebaut werden.