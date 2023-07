Seit Jahrzehnten wird in Lüderitz zur Sportwoche eingeladen - um die einzelnen Sektionen vorzustellen und Lust aufs Mitmachen zu bereiten. In diesem Jahr gab es wieder ein umfangreiches Angebot vom Radeln bis zum Geräteturnen.

Sportverein in Lüderitz (Tangerhütte) will Spaß auf Sport machen

Lüderitz/Groß Schwarzlosen - Eine ganze Woche im Zeichen des Sports liegt hinter den Lüderitzern. Und die hatten bei verschiedensten Angeboten wieder eine Menge Spaß. Ziel der Aktion, die es in Lüderitz/Groß Schwarzlosen schon seit Jahrzehnten gibt, ist es, Lust auf Sport in der Gemeinschaft zu machen, und mit Gemeinschaftspflege ging es diesmal auch los.

Eine große Abendveranstaltung mit Tanz stand am Anfang der Sportwoche. Es folgten eine Radtour über Schleuß und den Windpark bis zum Sportplatz. Auch der Fußball wurde im Rahmen der Sportwoche gefeiert, berichtet Ruth Günther vom SV Eintracht. So gab es ein Bambini-Schautraining, bei dem die Knipse ab fünf Jahren ihr Ballgefühl unter Beweis stellen konnten. Zwölf Jungs und zwei Mädchen traten an und absolvierten erste Laufübungen und Ballkontakte mit einem anschließenden Mannschaftsspiel.

Beim Aerobic-Training am selben Abend gab es auch neue Gesichter, die diese Sportart für sich ausprobieren wollten. Weiterhin im Programm waren ein Volleyballturnier mit Gästen, das Preiskegeln, das gut besucht war und das Fußballturnier der alten Herren.

Kinder und Jugendliche konnten das DFB-Abzeichen ablegen. Höhepunkt der Sportwoche war neben dem Volkssportturnier der Fußballbegeisterten, bei dem elf Mannschaften auf Kleinfeldern gegeneinander antraten, der Wettkampf der Geräteturner. Die werden in Lüderitz seit 22 Jahren von Ruth Günther betreut.

Aber auch die frühere Trainerin, Ulrike Trodler, war für diesen Wettkampf als Kampfrichterin noch einmal dabei – ebenso weitere Geräteturner, die früher in Tangerhütte und Lüderitz aktiv waren: Henry Güldenpfennig, Yvonne Wassilief, Angela Richter, David Schleef unterstützten den Wettkampf ehrenamtlich.

Martha Gehn zeigt bei der Sportwoche in Lüderitz auf der Bodenmatte, was sie kann. Angela Richter ist als Kampfrichterin mit dabei. Foto: Ruth Günther

Marco und Michel Günther führten die Riegen der kleineren Turner an. 18 Kinder, darunter fünf Jungen, traten in drei Altersklassen (zwischen sieben und zwölf Jahren) am Balken, Barren, am Boden oder am Reck an.

Dank der Kalenderspendeaktion der Kreissparkasse Stendal gab es in diesem Jahr neue und einheitliche T-Shirts für alle Geräteturner.

Charly Lindekugel, Tamika Matuczozak und Elsa Haverland sowie Jule Laurich durften am Ende eine Goldmedaille mit nach Hause nehmen. Jede Menge Spaß gab es also in Lüderitz und alle, die sich eingebracht haben, hoffen darauf, dass auch die nächste Sportwoche 2024 wieder so gut angenommen wird.