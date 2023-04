Neue Öffnungszeiten und Kostensteigerung bei den Schwimmkursen waren im Stadtrat in Tangerhütte Thema. Die Badeordnung aber soll wegen neuer Vorschläge nochmal auf den Tisch.

Schwimmkurse in den Freibädern in Tangerhütte und Lüderitz sollen teurer werden.

Tangerhütte - Mitte Mai sollen die Freibäder in Tangerhütte und Lüderitz wieder in die Saison starten. Im Vorfeld sollte im Stadtrat nochmal nachjustiert werden, was Preise, Öffnungszeiten und Badeordnung betraf.