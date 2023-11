Es ist das vierte Jahr, in dem der Schutthaufen eines eingestürzten, mehrstöckigen Hauses in der Industriestraße Passanten den Verfall der Stadtgeschichte von Tangerhütte vor Augen führt. Doch jetzt wird aufgeräumt. Die SWG erklärt, warum.

Straße des Verfalls in Tangerhütte: Der erste Schutthaufen verschwindet

Das ehemalige Kontor der Gießerei in der Industriestraße in Tangerhütte wurde bereits 2018 abgerissen, allerdings bisher nicht beräumt.

Tangerhütte. - Schon 2018 wurde das einstige Kontor der Eisengießerei am Anfang der historischen Gießereihallen in Tangerhütte mit Baggern gezielt abgerissen, weil es einsturzgefährdet war. Beim Haus mit der Nummer 11 auf der anderen Straßenseite der Industriestraße und am anderen Ende der Gießereihallen war das nicht mehr nötig, es fiel Anfang 2020 von allein zusammen. Jetzt wird der Schutthaufen beräumt.