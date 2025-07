Cobbel. - Der erste Bauabschnitt der Ortsdurchfahrt der K1186 in Cobbel ist so gut wie fertig. Am Montag, 7. Juli, beginnen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt zum Neubau der Kreisstraße (K) 1186 innerhalb der Ortslage, teilt die Pressestelle des Landkreises Stendal mit.

Dabei geht es zunächst ab dem Bereich der Einmündung Birkholzer Mühlenstraße bis zum Kindergarten. Später erstreckt sich dieser Bauabschnitt bis zum Ortsausgang in Richtung Ringfurth.

In diesem Zusammenhang werden auch Trinkwasserversorgungsleitungen einschließlich der Trinkwasserhausanschlüsse durch den Wasserverband Stendal-Osterburg erneuert. Über den Stand der Arbeiten am ersten Bauabschnitt kurz vor seiner Fertigstellung hat sich Patrick Puhlmann in der Vorwoche vor Ort informiert. „Der Asphalt strahlt noch ganz schöne Hitze ab“, bemerkte der Landrat bei den ersten Schritten innerhalb des abgesperrten Baustellenbereichs. „Die Tragschicht ist heute frisch eingebaut“, erklärte Arthur Bräsel als zuständiger Planer.

Dabei wurde deutlich, wie aufwendig die Arbeiten waren und auch im zweiten Bauabschnitt bleiben: Sie beinhalten das Entfernen des alten Kopfsteinpflasters, den Neuaufbau der Straße und das Angleichen der Einfahrten. „In dieser Woche werden Trag- und Deckschicht fertiggestellt“, ergänzt Kreisstraßenmeister Carsten Köppe. Der erste Bauabschnitt ist mit der Freigabe der Kreuzung Birkholzer Straße/Uetzer Straße bis zum Montag, 7. Juli, fertiggestellt. Die Umleitung über Mahlwinkel und Bertingen entfällt.

Die regulären Haltestellen werden dann wieder angefahren, Übergangsstopps entfallen. Für den beginnenden zweiten Bauabschnitt bleibt die Umleitung über Grieben und Bittkau bestehen.

Die Fertigstellung der gesamten Maßnahme ist für Ende November 2025 geplant. Das Bauprojekt umfasst 790 Meter der Birkholzer Straße und der Lindenstraße (K1186). Dazu kommen noch einmal 180 Meter der Uetzer Straße (K1185). Die Kosten liegen bei etwa 1,7 Millionen Euro für den Landkreis Stendal sowie noch einmal 370.000 Euro für den Wasserverband Stendal-Osterburg.