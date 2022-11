Energiekrise Stromausfall: „Super-GAU“ für Schmelzöfen der TechnoGuss in Tangerhütte

Die Stromkosten haben in der Tangerhütter Gießerei TechnoGuss in den vergangenen Monaten große Löcher gerissen. Inzwischen sind infolge der Energiekrise erste Auftragsrückgänge zu verzeichnen, Kunden halten sich angesichts explodierender Preise zurück. Geschäftsführer Stefan Maier stellt sich die Frage, ob die deutsche Industrie so langfristig wettbewerbsfähig bleiben kann.