Die Kosten für die Jugendarbeit in und um Tangerhütte sollen deutlich gesenkt werden, weil das Geld fehlt. Der bisherige Jugendclub in Tangerhütte wird geschlossen. Für Grieben und Lüderitz geplante neue Clubs gibt es nicht. Konkrete Vorstellungen, wie es weitergehen soll, fehlen bisher.

Blick in den Jugendclub in Tangerhütte – hier beim Besuch einer ukrainischen Tanzschule in der Stadt.

Tangerhütte - Wird die fachlich betreute Jugendarbeit in der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte einfach wegrationalisiert oder gibt es eine Zukunft für das, was in den Jugendclubs bisher geleistet wird? Erste Vorstellungen diskutierten Stadträte im Sozialausschuss, es gab Ideen, die Jugendarbeit ins Tangerhütter Schloss oder die alte Feuerwache in Lüderitz zu bringen beziehungsweise ehrenamtliche Betreuer zu suchen. Doch ein wirkliches Ergebnis gibt es bisher nicht.