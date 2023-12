Die Doppelmitgliedschaft eines Buchholzer Feuerwehrkameraden in Groß Schwarzlosen lässt die Orte im Advent zusammenrücken.

Mit dem Leutewagen am Traktor ging es in Richtung Buchholz.

Groß Schwarzlosen. - Die freiwillige Feuerwehr in Groß Schwarzlosen hat schon seit einigen Jahren eine schöne Tradition: Die Weihnachtsfeiern für Kameraden und Kameradinnen werden immer an wechselnden Orten bei einem der Mitglieder in der Truppe organisiert.