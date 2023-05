Um sich ein Bild von heutigen Berufsfeldern und deren Anforderungen zu machen, bekamen die Schüler der siebenten Klassen an der Wilhelm-Wundt-Gemeinschaftsschule Tangerhütte jetzt Besuch. Zum Thema Berufsorientierung ist an der Schule aber noch mehr geplant.

Tangerhütte - Achim Frey und Daniel Jagieniak vom Schülerinstitut für Technik und angewandte Informatik (SITI) in Havelberg, an dem auch das Junggründerzentrum Sachsen-Anhalt angesiedelt ist, nahmen die Siebtklässler in Tangerhütte mit auf spannende Entdeckungsreisen. Und die hatten im Vorfeld nur selten eine Idee, wo es später für sie hingehen soll.